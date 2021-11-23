В Северодонецке открыли каменный хачкар в память о геноциде армянского и украинского народов

Чтобы увековечить память армян и украинцев, погибших во время геноцидов, которые пережили оба народа в прошлом веке, сегодня, 21 декабря, в Северодонецке состоялось торжественное открытие памятного армянского хачкара.

Освятил памятный армянский хачкар - архитектурный памятник в виде каменной стелы с резным изображением креста, по древней армянской традиции глава Украинской епархии Армянской апостольской церкви епископ Маркос Оганесян.

Собравшиеся почтили память невинных жертв геноцида минутой молчания и возложением цветов к памятному знаку.

Заместитель председателя общественной организации «Союз армян Украины» Давид Мкртчян поблагодарил представителей власти за помощь в установлении памятного хачкара, отметив, что сегодня в Украине появилось еще одно святое место для армян и украинцев.

Он вручил благодарности от Союза армян Украины главе облгосадминистрации Сергею Гайдаю, руководителю Северодонецкой городской ВГА Александру Стрюку и начальнику Управления культуры, национальностей, религий и туризма облгосадминистрации Алине Адамчук.

Также от Союза армян Луганщины глава общественной организации Серж Арусханян вручил памятные знаки дружбы Сергею Гайдаю, Александру Стрюку и руководителю Лисичанской городской ВГА Александру Заице.