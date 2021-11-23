До 1 апреля 2022 года переселенцам надо поменять карты Ощадбанка у которых закончился срок действия

В связи с принятым решением Кабмина о продлении в Украине адаптивного карантина до 31.03.2022 карты Ощадбанка для внутренне перемещенных лиц, обслуживаемых по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых уже завершился или завершается до конца марта следующего года, не будут блокироваться по 1 апреля 2022 года.

Начиная с 1 апреля 2022 года Ощадбанк прекратит использование указанных выше платежных карт ВПЛ.

Как сообщили в пресс-службе банка, Ощадбанк перевыпускает карты по графику и доставляет их в свои отделения. Если вы получили SMS от Сбербанка, то перевыпущенная карта уже в отделении.

Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы сможете снимать средства и рассчитываться старой картой только до 31 марта 2022 (включительно).

Также Ощадбанк напоминает, что во избежание очередей/скопления при получении карт можно заранее регистрироваться в электронной очереди на сайте банка по ссылке .

В течение последних двух лет у всех клиентов Ощадбанка была возможность получить перевыпущенные карты. Поэтому "Ощадбанком", учитывая социальную и гуманитарную ответственность перед обществом и наличие информации о случае мошенничества со стороны третьих лиц, возобновляется привычная и предусмотренная в банковском сообществе процедура по продлению срока действия платежных карт.

В случае возникновения вопросов получения новой карты обращайтесь в ваше обслуживающее отделение или в контакт-центр Банка по телефону: 0 800 210-800.