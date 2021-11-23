В Луганской области задержали бывшую служащую «ЛНР» при попытке получить украинскую пенсию

Сотрудники Счастьенского районного отдела полиции, оперативники Управления уголовного розыска совместно с сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и бойцами батальона «Полтава» ГУНП в Полтавской области во время проверки документов на блокпосту вблизи села Новоахтырка выявили 59-летнюю жительницу города Хрустальный (бывший Красный Луч), которая в течение двух лет проходила службу в войсках боевиков «ЛНР».

На свободную территорию Украины женщина приехала оформить банковскую карту для получения украинской пенсии.

По словам женщины, осенью 2014 года она пошла на службу в незаконное вооруженное формирование российских террористов, где проходила службу в должности фельдшера зенитного дивизиона, который находился в городе Хрустальный. Ей было присвоено «военное знание» младшего сержанта.

Женщина периодически выезжала на военный полигон в селе Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб в качестве медработника, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качества питания, а также учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и медицинской помощи при получении ранений.

За свою деятельность женщина получала заработную плату в размере 19 500 рублей РФ.

В мае 2016 года женщина покинула незаконные вооруженные формирования в связи с болезнью.