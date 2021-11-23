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В Луганской области бастуют горняки шахт «Горская» и «Новодружеская»

Сегодня, 10:09 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области горняки шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» отказываются подниматься на поверхность со вчерашнего дня. Причиной акции протеста стала невыплата задолженности по заработной плате.

Об этом сообщает Независимый профсоюз горняков Украины.

20 декабря 14 горняков спустились в шахту и объявили о намерениях оставаться под землей, пока с ними не рассчитаются по зарплатным долгам.

В случае если ответственные за работу государственных шахт не найдут средств на выплату заработной платы, горняки заявляют, что готовы прибегнуть к голодовке.

Также отказываются приступать к работе горняки шахты «Новодружеская» ГП «Лисичанскуголь», требуя погашения зарплатных долгов.


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В Луганской области бастуют горняки шахт «Горская» и «Новодружеская»