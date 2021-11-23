В Луганской области выявили 108 заболевших COVID-19

За 20 декабря в Луганской области лабораторно подтверждено 108 новых случаев COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 8 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 59248 случаев коронавируса. От осложнений умерли 2159 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 6029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, 346 человек умерли.

Наибольшее количество новых случаев COVID-19 выявлено в Киеве — 1496 заболевших (включая данные за выходные), а также полтавской, Запорожской и Волынской областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели COVID-19 3616 716 человек. Умерли от осложнений — 93608 пациентов.