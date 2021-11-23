За сутки на Донбассе 4 обстрела и двое раненых

20 декабря в Донецкой области зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В районе населенных пунктов Гнутово и Водяное российские террористы задействовали беспилотные летательные аппараты, с помощью которых сбросил на украинские позиции гранатометные выстрелы ВОГ-17.

В направлении Новолуганского оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Невельского российские боевики обстреляли украинских военных из минометов калибра 120 мм.

Также вчера в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Состояние здоровья одного военнослужащего – тяжелое, второго – средней тяжести.