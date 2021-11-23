У Зеленского придумали новое подозрение Порошенко

Как сообщили в пресс-службе ГБР, пятому Президенту Украины, ныне народному депутату Украины Петру Порошенко, сообщено о подозрении в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций.

При этом Генпрокурорка Венедиктова срочно ушла в однодневный отпуск, чтобы не подписывать подозрение Петру Порошенко — на документе стоит подпись ее заместителя.

По мнению ГБР Петр Порошенко занимавший должность Президента Украины замешан в организации преступной схемы поставок угля с временно оккупированных территорий и содействия террористическим организациям ЛНР и ДНР группой граждан Украины на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен.

Пятый Президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в частности, из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

В сентябре–ноябре 2021 года в указанном производстве уже доложено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики.

Как сообщил адвокат Илья Новиков, сегодня днем ​​в дом Порошенко приехала «делегация из прокуратуры» и узнав, что пятый президент находится за границей, засунула в щель калитки текст подозрения и повестку на допрос на 23 декабря.

Адвокат также опубликовал фото первой страницы подозрения. Она подписана и. о. заместителя генпрокурора Алексеем Симоненко. Новиков утверждает, что генпрокурор Ирина Венедиктова ушла во внеплановый отпуск сегодня утром, чтобы не подписывать подозрение.

«По их версии ради того, чтобы безвозмездно и бескорыстно направить в ДНР и ЛНР 200 миллионов гривен в течение 2015 года, Порошенко создал преступную группу, и провёл целую спецоперацию по срыву законтрактованных осенью 2014 поставок угля из ЮАР. Потому что если бы уголь поступал из ЮАР, нельзя было бы покупать его в ОРДЛО.

Поскольку вообще никаких доказательств этого нет, они описывают всю ситуацию в жанре конспирологии, приписывая к каждой фразе про то что кто-то что сделал или сказал „по негласному указанию Порошенко“. При этом для них становится важным доказать, что уголь из ЮАР был хорошего качества и по разумной цене.

Они полностью игнорируют все старые экспертизы и данные о том, что он не горел без керосина, не замечают, что он стоит 130 $ вместо 90 $ и закупался через офшоры, и что после отмены госконтракта его закупили предприятия ДТЕК по 80. $

В их версии это был прекрасный уголь, который мешал схеме по финансированию ДНР, и заговорщики во главе с Порошенко его поэтому скомпрометировали» — сообщил Илья Новиков.

Руководитель центрального штаба Евросолидарности Александр Турчинов заявил на брифинге, что Порошенко после международных встреч и короткого отпуска вернется в Украину.

Турчинов считает дело «сфабрикованным» по указанию действующего президента Владимира Зеленского. Новиков утверждает, что стратегической задачей правоохранителей было поставить рядом фамилии Порошенко и нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, который также подозревается в этом деле.