В Станице Луганской установили пункт обогрева

Волонтеры Красного Креста установили возле КПВВ «Станица Луганская» пункт обогрева.

Как сообщили в Отряде быстрого реагирования Луганской областной организации Общества Красного Креста Украины, 20 по 24 декабря около КПВВ «Станица Луганская» будет работать пункт обогрева для населения, пересекающего линию разграничения в Луганской области.

В пункте обогрева с раннего утра до вечера будут находиться члены Отряда быстрого реагирования Луганской ОО ОККУ, обученные оказывать первую помощь и первую психологическую помощь.

Так же в пункте обогрева есть горячий чай и место, где можно отдохнуть.

Пункт обогрева расположен рядом с территорией Станично-Луганского автовокзала.

Как мы сообщали ранее, с 20 по 24 декабря в Луганской области объявлено штормовое предупреждение. В Луганской области прогнозируют резкое похолодание до -20 градусов мороза, а также метель и сильный ветер.