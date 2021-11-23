» » В Станице Луганской установили пункт обогрева

В Станице Луганской установили пункт обогрева

Вчера, 14:44 citynews.net.ua | Напечатать

Волонтеры Красного Креста установили возле КПВВ «Станица Луганская» пункт обогрева.

Как сообщили в Отряде быстрого реагирования Луганской областной организации Общества Красного Креста Украины, 20 по 24 декабря около КПВВ «Станица Луганская» будет работать пункт обогрева для населения, пересекающего линию разграничения в Луганской области.

В пункте обогрева с раннего утра до вечера будут находиться члены Отряда быстрого реагирования Луганской ОО ОККУ, обученные оказывать первую помощь и первую психологическую помощь.

Так же в пункте обогрева есть горячий чай и место, где можно отдохнуть. 

Пункт обогрева расположен рядом с территорией Станично-Луганского автовокзала.

Как мы сообщали ранее, с 20 по 24 декабря в Луганской области объявлено штормовое предупреждение. В Луганской области прогнозируют резкое похолодание до -20 градусов мороза, а также метель и сильный ветер.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 10:18

В Луганской области задержали бывшую служащую «ЛНР» при попытке получить украинскую пенсию

Сегодня, 10:09

В Луганской области бастуют горняки шахт «Горская» и «Новодружеская»

Сегодня, 09:59

В Луганской области выявили 108 заболевших COVID-19

Сегодня, 09:53

За сутки на Донбассе 4 обстрела и двое раненых

Вчера, 16:56

У Зеленского придумали новое подозрение Порошенко

Вчера, 14:44

В Станице Луганской установили пункт обогрева

Вчера, 09:29

Российские боевики обстреляли Луганскую область из артиллерии

Вчера, 09:25

В Луганской области штормовое предупреждение - метель, гололед и до 20 градусов мороза

Вчера, 09:15

В Луганской области 6 случаев COVID-19

18-12-2021, 12:15

Российские боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов.

17-12-2021, 09:23

На Донбассе за сутки 1 военный погиб и еще один - ранен

17-12-2021, 09:19

В Луганской области на 17-19 декабря прогнозируют гололед и налипание снега

Новости Украины:

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

6-12-2021, 15:43

Как купить сайдинг в Харькове – полезные советы для Заказчиков

2-12-2021, 14:29

Рынок земли: Как получить землю и не потерять ее

29-11-2021, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

В Станице Луганской установили пункт обогрева » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня