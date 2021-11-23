Российские боевики обстреляли Луганскую область из артиллерии

19 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Новозвановки из артиллерии калибра 122 мм.

В Донецкой области, в направлении Светлодарска российские наемники обстреливали украинских военных из крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий российских боевиков нет.

ВСУ открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

По состоянию на 7 часов утра, 20 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.