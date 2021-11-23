В Луганской области 6 случаев COVID-19

За воскресенье в Луганской области лабораторно подтверждено всего 6 новых случаев COVID-19. Днем ранее, 18 декабря, лаборатории также проводили минимальное количество тестов и выявили всего 9 заболевших.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявили 59 140 случаев коронавируса. От осложнений умерли 2151 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 2536 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 157 человек.

По данным Министерства охраны здоровья, наибольшее количество новых случаев выявлено в Киеве - 497, Волынской, Харьковской и Черкасской областях.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 3 610 687 человек, из них выздоровело – 3 338 555, умерли от осложнений - 93 262.