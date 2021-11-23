Российские боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов.

17 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Новотошковского из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреляли Травневе из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новолуганского российские оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В районе населённого пункта Широкино российские боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.