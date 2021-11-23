» » Российские боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов.

Российские боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов.

Сегодня, 12:15 citynews.net.ua | Напечатать

17 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Новотошковского из гранатометов разных систем и стрелкового оружия.

В Донецкой области боевики обстреляли Травневе из автоматических станковых гранатометов.

В районе Новолуганского российские оккупанты дважды обстреливали позиции ВСУ  из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

С начала суток, по состоянию на 11 часов, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

В районе населённого пункта Широкино российские боевики задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Сегодня, 12:15

Российские боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов.

Вчера, 09:23

На Донбассе за сутки 1 военный погиб и еще один - ранен

Вчера, 09:19

В Луганской области на 17-19 декабря прогнозируют гололед и налипание снега

16-12-2021, 14:13

Российский суд подтвердил наличие армии РФ в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей

16-12-2021, 11:48

Луганская область получит 11 новых рентген-аппаратов

16-12-2021, 11:08

В Луганской области 83 новых случая COVID-19

16-12-2021, 10:36

В Луганской и Донецкой областях 9 обстрелов за сутки

16-12-2021, 10:32

Абитуриентам из оккупированных районов Крыма, Луганской и Донецкой областей поднимут стипендию до 6 тысяч гривень

15-12-2021, 17:01

Видеооператора российских боевиков из Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы 

15-12-2021, 15:00

Луганская «Заря» в четвертьфинале Кубка Украины встретится с «Металлистом»

15-12-2021, 14:54

Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года

15-12-2021, 14:53

Киевские школьники собрали 15 тонн одежды, игрушек и других вещей для детей из Луганской и Донецкой областей

Новости Украины:

16-12-2021, 16:21

ЕБРР подтвердил выделение 190 млн евро на ремонт автодороги M-05 Киев – Одесса

15-12-2021, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

6-12-2021, 15:43

Как купить сайдинг в Харькове – полезные советы для Заказчиков

2-12-2021, 14:29

Рынок земли: Как получить землю и не потерять ее

29-11-2021, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

Российские боевики обстреляли Новотошковское из гранатометов. » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня