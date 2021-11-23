На Донбассе за сутки 1 военный погиб и еще один - ранен

На Донбассе за сутки 1 военный погиб и еще один - раненСегодня, 09:23
16 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из автоматических станковых гранатометов.
В Донецкой области Новолуганское обстреляли из стрелкового оружия.
Вблизи Песков российские оккупанты вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Травневе боевики обстреливали из автоматических станковых гранатометов.
Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.
В результате российских обстрелов действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один украинский военный погиб.