На Донбассе за сутки 1 военный погиб и еще один - ранен

16 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 5 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 1 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли поселок Золотое-4 из автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области Новолуганское обстреляли из стрелкового оружия.

Вблизи Песков российские оккупанты вели обстрел украинских позиций из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Травневе боевики обстреливали из автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Павлополь российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

В результате российских обстрелов действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Еще один украинский военный погиб.