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В Луганской области на 17-19 декабря прогнозируют гололед и налипание снега

Сегодня, 09:19 citynews.net.ua | Напечатать

По сообщениям синоптиков, в Луганской области ожидается усложнение погодных условий. Ночью и утром возможны сильный туман и снижение видимости. Кроме того, местами умеренные осадки, в виде снега с дождем. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Усиление ветра.

Луганский областной центр по гидрометеорологии прогнозирует следующую погоду на 17 декабря 2021 года.

По Луганской области – Облачно. Ночью небольшой дождь, местами умеренные, в виде снега с дождем. Днем небольшой мокрый снег. Ночью и утром местами гололедица. Местами налипает мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +2..-3 градуса, днем -1..+4 градуса.

Погода в Северодонецке – Облачно. Ночью небольшой дождь в виде снега с дождем. Днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем ​​0...+2 градуса.

Погода в Луганске – Облачно. Ночью небольшой дождь в виде снега с дождем. Днем небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0 градусов, днем ​​+1...+3 градуса.

Служба автомобильных дорог в Луганской области призывает всех участников дорожного движения – соблюдайте ПДД: не превышайте скорость, пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию ​​во время движения.

Дороги государственного значения обрабатываются противогололедной смесью. На дорогах работают сотрудники филиалов ГП «Луганский облавтодор». В дежурстве задействованы 24 единицы техники.


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