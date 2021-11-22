Луганская область получит 11 новых рентген-аппаратов

Кабинет министров Украины выделил 210 млн грн на закупку рентген-аппаратов для украинских больниц.

Согласно решению, принятому во время заседания Кабмина 15 декабря, средства пойдут на закупку 84 рентген-аппаратов для региональных медицинских учреждений здравоохранения, которые привлечены к борьбе с распространением коронавирусной болезни.

На закупку аппаратов было выделено 210 млн гривен.

Средства будут перераспределены в рамках субвенции местным бюджетам. Таким образом больницы в регионах смогут получить новое диагностическое оборудование.

Для Луганской области предусмотрено выделение средств на приобретение 11 рентген-аппаратов, которые будут установлены в районных больницах.