В Луганской области 83 новых случая COVID-19

В Луганской области за 15 декабря лабораторно подтверждено 83 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 11 человек.

Заболевшие коронавирусом выявлены в Луганской области:

Лисичанск – 13, Рубежное – семь, Северодонецк – 19, Беловодск – 5, Белокуракино – 4, Кременная – 4, Марковский район – 7, Новоайдар – 2, Новопсков – 2, Попасная – 5, Сватово – 3, Старобельск - 7, Троицкое – 5.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 58960 случаев COVID-19. От осложнений умерли 2 118 человек, выздоровели – 54 351 (за последние сутки – 668), лечатся – 2 491 (398 – стационарно, 2 093 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 222 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 31,8 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 60-летний мужчина из Рубежного; 56-летний мужчина, 65-летняя и 67-летняя женщины из Северодонецка; 71-летняя и 72-летняя женщины из Кременной; 63-летний мужчина из Новоайдара; 70-летняя женщина из Новопскова; 73-летняя женщина из Сватово; 91-летняя женщина из Старобельска; 45-летний мужчина из Троицкого.

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 9590 новых случаев COVID-19; умерли от осложнений 355 человек.