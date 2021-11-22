В Луганской и Донецкой областях 9 обстрелов за сутки

15 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреливали позиции ВСУ в районе Причепиловки из автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области район Першотравневого боевики обстреливали из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов.

В направлении Луганского российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В районе Шумов российские наемники обстреляли позиции ВСУ из минометов калибра 82 мм.

В сторону Песков боевики дважды вел обстрел, применяя минометы калибра 82 мм и стрелковое оружие.

В районе Водяного российские боевики дважды обстреливали украинских военных используя артиллерию калибра 120 мм и 122 мм, а также минометы калибра 120 мм.

Около Южного боевики обстреляли ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.