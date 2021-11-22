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Абитуриентам из оккупированных районов Крыма, Луганской и Донецкой областей поднимут стипендию до 6 тысяч гривень

Сегодня, 10:32 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины на своем заседании 15 декабря 2021 года внес изменения в Постановление №383, которым утвержден Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Усовершенствование документа направлено на увеличение стипендиального обеспечения абитуриентов с временно оккупированных территорий, которые будут проходить обучение на реинтеграционных курсах в 2022 году. С 1 января 2022 года стипендия составляет три прожиточных минимума для трудоспособных лиц, установленных на 1 января календарного года на одного человека (7 443 грн) без учета налогов и сборов, которые должны быть уплачены. После всех отчислений сумма составит около шести тысяч гривен.

Кроме того, решением Правительства:

  • расширена целевая аудитория реинтеграционных курсов за счет категории лиц, которые в предыдущем учебном году завершили получение полного общего среднего образования;
  • установлен запрет участвовать в реинтеграционных курсах лицам, которые проходят или завершили обучение в украинских заведениях высшего образования, лицам, обучавшимся на реинтеграционных курсах в предыдущие годы, а также внедрен механизм верификации соответствующей информации;
  • предоставлена ​​возможность проведения мероприятий, определенных Порядком использования средств (кроме реинтеграционных курсов), также для внутренне перемещенных лиц;
  • смещен акцент на обучении реинтеграции молодежи с временно оккупированных территорий в украинское социокультурное пространство.

К тому же изменения касались и Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Теперь именно этот государственный орган будет утверждать методические рекомендации для учреждений высшего образования государственной собственности по подготовке, обеспечению и проведению реинтеграционных курсов.

Кабинет Министров Украины также дополнил Перечень внешкольных учебных заведений и мероприятий по внешкольной работе с детьми, а также заведений и мероприятий в области образования, обеспечивающих выполнение общегосударственных функций, расходы на которые осуществляются из государственного бюджета, мероприятия по подготовке, обеспечению и проведению бесплатного обучения на реинтеграционных курсах.

Как жителям оккупированных территорий Луганской, Донецкой областей, а также АР Крым поступить на реинтеграционные курсы в 2022 году:

  • узнать, проводятся ли реинтеграционные курсы на базе избранного заведения высшего образования (список соответствующих заведений высшего образования будет определен позже);
  • связаться с вузом и получить приглашение, которое позволит не проходить самоизоляцию или обсервацию в связи с пересечением КПВВ;
  • при пересечении КПВВ показать печатное или электронное приглашение, чтобы потенциальный слушатель и сопровождающее его лицо не проходили обсервацию или самоизоляцию;
  • приехать в заведение высшего образования;
  • стать слушателем и обучаться на реинтеграционных курсах.

Более подробная информация об особенностях проведения реинтеграционных курсов в 2022 году будет опубликована дополнительно на официальном сайте Минреинтеграции и сайте «Поступать просто».


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Абитуриентам из оккупированных районов Крыма, Луганской и Донецкой областей поднимут стипендию до 6 тысяч гривень