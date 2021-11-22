Видеооператора российских боевиков из Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы 

Украинский суд вынес реальный приговор члену терористической группы Безлера – в Донецкой области на 11 лет заключения осужден видеооператор террористов Виктор Михед, издевавшийся над военнопленными.

Михед обвинялся в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины: создание террористической группы или организации, пособничество преступления, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением.

При публичном обвинении, которое поддерживали прокуроры Донецкой областной прокуратуры Славянским горрайонным судом Донецкой области Виктор Михед признан виновным в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением, соучастия (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 У Украины).

Прокурорами в суде доказано, что с июня 2014 по январь 2015 правонарушитель, находясь в оккупированной российскими террористами Горловке, принимал участие в террористической организации «ДНР» в составе одного из ее структурных подразделений – специального подразделения «Коммуникация» группы боевиков, возглавляемой офицером ГРУ России Игорем Безлером (псевдо Бес).

Основным местом дислокации указанного подразделения было захвачено административное здание Горловского ГО Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области.

Работая на террористов видеооператором, обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями НЗФ РФ. Он снимал, редактировал и распространял различные видеозаписи с участием боевиков, а также производил и распространял так называемые «боевые листки» группы Безлера».

Кроме того, участник террористов, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных лиц и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках.

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Виктор Мехмед был выявлен и задержан оперативниками СБУ в Мариуполе в конце мая 2020 года.

По данным оперативников и следственных органов безопасности, в 2014 году он добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

По заданию «Беса» боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, удерживаемыми в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые «признания» он фиксировал на камеру и размещал на сайтах «Л/ДНР» и в соцсетях.