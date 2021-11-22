» » Видеооператора российских боевиков из Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы 

Видеооператора российских боевиков из Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы 

Вчера, 17:01 citynews.net.ua | Напечатать

Украинский суд вынес реальный приговор члену терористической группы Безлера – в Донецкой области на 11 лет заключения осужден видеооператор террористов Виктор Михед, издевавшийся над военнопленными.

Михед обвинялся в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины: создание террористической группы или организации, пособничество преступления, жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением.

При публичном обвинении, которое поддерживали прокуроры Донецкой областной прокуратуры Славянским горрайонным судом Донецкой области Виктор Михед признан виновным в участии в террористической организации, нарушении законов и обычаев войны, а именно жестоком обращении с военнопленным и гражданским населением, соучастия (ч. 1 ст. 258-3, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 У Украины).
Прокурорами в суде доказано, что с июня 2014 по январь 2015 правонарушитель, находясь в оккупированной российскими террористами  Горловке, принимал участие в террористической организации «ДНР» в составе одного из ее структурных подразделений – специального подразделения «Коммуникация» группы боевиков, возглавляемой офицером ГРУ России Игорем Безлером (псевдо Бес).
Основным местом дислокации указанного подразделения было захвачено административное здание Горловского ГО Управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Донецкой области.
Работая на террористов видеооператором, обвиняемый осуществлял видеофиксацию допросов украинских военнопленных и гражданских лиц, незаконно лишенных свободы представителями НЗФ РФ. Он снимал, редактировал и распространял различные видеозаписи с участием боевиков, а также производил и распространял так называемые «боевые листки» группы Безлера».
Кроме того, участник террористов, применяя к военнопленным психологическое насилие, заставлял их убирать в комнатах следы пыток пленных лиц и лично контролировал выполнение указанных работ с оружием в руках.
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Виктор Мехмед был выявлен и задержан оперативниками СБУ в Мариуполе в конце мая 2020 года. 

По данным оперативников и следственных органов безопасности, в 2014 году он добровольно присоединился к террористической группе российского диверсанта, подполковника военной разведки РФ Игоря Безлера. У террористов он отвечал за так называемый информационный блок и занимался антиукраинской пропагандой.

По заданию «Беса» боевик присутствовал на допросах и издевательствах над военнопленными и заложниками, удерживаемыми в помещении бывшего Горловского управления по борьбе с оргпреступностью милиции. Выбитые «признания» он фиксировал на камеру и размещал на сайтах «Л/ДНР» и в соцсетях. 


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 17:01

Видеооператора российских боевиков из Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы 

Вчера, 15:00

Луганская «Заря» в четвертьфинале Кубка Украины встретится с «Металлистом»

Вчера, 14:54

Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года

Вчера, 14:53

Киевские школьники собрали 15 тонн одежды, игрушек и других вещей для детей из Луганской и Донецкой областей

Вчера, 14:26

В Украине пограничники получили право осуществлять поверхностный осмотр вещей и людей

Вчера, 12:28

В Новодружеске ограбили 21 могилу из-за металла

Вчера, 09:59

В Луганской области горел пивоваренный завод «Пинта»

Вчера, 09:55

В Луганской области за сутки 154 случаев COVID-19

Вчера, 09:47

В Луганской и Донецкой областях 7 обстрелов со стороны российских боевиков

14-12-2021, 18:20

С 15 по 19 декабря поезд Попасная-Киев временно меняет расписание

14-12-2021, 18:05

Ирина Верещук ознакомилась с работой КПВВ в Станице Луганской

14-12-2021, 16:15

В Луганской области ищут жертв мошенника - установщика пластиковых окон

Новости Украины:

Вчера, 12:05

Надежность автомобиля ГАЗ в качестве автозапчастей

10-12-2021, 16:29

Высший антикоррупционный суд направил заместителя Труханова в СИЗО

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

6-12-2021, 15:43

Как купить сайдинг в Харькове – полезные советы для Заказчиков

2-12-2021, 14:29

Рынок земли: Как получить землю и не потерять ее

29-11-2021, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

22-11-2021, 10:44

МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

Видеооператора российских боевиков из Мариуполя приговорили к 11 годам тюрьмы  » Новости Луганска и Луганской области. Луганские новости сегодня