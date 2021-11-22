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Луганская «Заря» в четвертьфинале Кубка Украины встретится с «Металлистом»

Вчера, 15:00 citynews.net.ua | Напечатать

Луганская Заря в четвертьфинале Кубка Украины встретится с «Металлистом», в соперники донецкому «Шахтеру» достался ФК «Львов».

15 декабря в Киеве в Доме футбола состоялась жеребьевка ¼ финала розыгрыша Vbet Кубка Украины-2021/2022 по футболу.

В жеребьевке приняли участие чемпионка Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпионка Европы и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по фехтованию на шпагах Яна Шемякина и легендарный игрок киевского «Динамо» и сборной СССР Василий Рац.

Результаты жеребьевки ¼ финала Vbet Кубка Украины:

  • «Днепр-1» (Днепр) — «Ворскла» (Полтава)
  • «Александрия» (Александрия) — «Динамо» (Киев)
  • «Металлист» (Харьков) — «Заря» (Луганск)
  • «Львов» (Львов) — «Шахтер» (Донецк)

Базовый день матчей ¼ финала — 2 марта 2022 года.


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