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Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года

Вчера, 14:54 citynews.net.ua | Напечатать

Кабмин продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 марта 2022 года из-за ситуации с коронавирусом в Украине. Соответствующие изменения в постановление №1236 были приняты во время заседания правительства 15 декабря 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что продление карантина означает, что все правила доступа в общественные места по COVID-сертификатам, ношение масок и соблюдение дистанции остаются в силе.

Также премьер отметил, что темпы вакцинации от коронавируса начинают спадать и призвал украинцев делать прививки.

«Именно благодаря вакцинации мы можем остановить пандемию. Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70%, мы должны придерживаться всех установленных карантинных ограничений», — подчеркнул Шмыгаль.

Он отметил, что более 40% взрослых украинцев сделали прививку. 

Уже пять недель подряд в Украине наблюдается тенденция уменьшения количества регистрируемых случаев COVID-19, отметил Шмыгаль.

В «красной» зоне карантина пока остаются 8 регионов страны.


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