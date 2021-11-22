Киевские школьники собрали 15 тонн одежды, игрушек и других вещей для детей из Луганской и Донецкой областей

В рамках благотворительной акции «С надеждой в сердце» военнослужащие Национальной гвардии Украины обеспечат доставку гуманитарного груза в район проведения операции Объединенных сил и дальнейшее распределение среди воспитанников учебных заведений (детских домов, интернатов, школ, дошкольных учреждений и т.д.) Луганской и Донецкой областей.

Около 15 тонн гуманитарной помощи собрали учителя, ученики и их родители в Киеве. Это одежда, обувь, игрушки и другие вещи, необходимые для детей, проживающих в районе проведения операции Объединенных сил на территории Луганской и Донецкой областей.

Благотворительная акция «С надеждой в сердце» проходила с 15 ноября по 3 декабря 2021 в учебных заведениях Деснянского района города Киева. Ее цель – поддержка детей в Луганской и Донецкой областях в канун Дня Святого Николая и нового года.