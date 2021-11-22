В Новодружеске ограбили 21 могилу из-за металла

В Новодружеске ограбили 21 могилу из-за металлаВчера, 12:28
В Луганской области мужчина раскурочил надгробия ради металлических изделий, которые затем сдал на металлолом. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.
10 декабря в полицию Лисичанска поступило сообщение охранника кладбища в Новодружевске о том, что неизвестный повредил 8 памятников на могилах.
На месте происшествия, во время проведения осмотра кладбища, полицейские установили, что 6 памятников повреждены и украдены металлические рельсы. Еще с 15 могил украдены металлические изделия без повреждения надгробий.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к совершению указанного уголовного правонарушения 29-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя.
По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.