В Новодружеске ограбили 21 могилу из-за металла

В Луганской области мужчина раскурочил надгробия ради металлических изделий, которые затем сдал на металлолом. Ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

10 декабря в полицию Лисичанска поступило сообщение охранника кладбища в Новодружевске о том, что неизвестный повредил 8 памятников на могилах.

На месте происшествия, во время проведения осмотра кладбища, полицейские установили, что 6 памятников повреждены и украдены металлические рельсы. Еще с 15 могил украдены металлические изделия без повреждения надгробий.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили причастность к совершению указанного уголовного правонарушения 29-летнего ранее судимого за совершение имущественных преступлений местного жителя.

По данному факту сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 297 УК Украины «Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего». Мужчину проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.