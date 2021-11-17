В Луганской области горел пивоваренный завод «Пинта»

14 декабря в 15:15 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании помещения центрального состава ООО «Кременский пивоваренный завод «Пинта» в Кременной.

На место вызова были направлены спасатели 21 государственной пожарно-спасательной части 4 ГПРЗ и аварийно-спасательный отряд специального назначения ЧСПТ ГУ ГСЧС Украины в Луганской области.

Прибыв на место происшествия, в ходе разведки было установлено, что горит складское помещение в ангаре центрального состава №1.

Также на месте пожара обнаружена пострадавшая с ожогами лица, переданное медицинским работникам.

В 15:20 пожар был локализован и в 16:04 ликвидирован.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, вероятная причина пожара – короткое замыкание электросети.