В Луганской области за сутки 154 случаев COVID-19

В Луганской области за 14 декабря лабораторно подтверждено 154 случая COVID-19. от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 10 человек.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 58877 случаев COVID-19. от осложнений умерли 2107 человек.

В Украине за прошедшие сутки выявлено 8109 случаев COVID-19, умерли 356 больных, госпитализировали 2280 человек.

По информации Министерства охраны здоровья, Наибольше количество новых случаев выявили в Киеве - 1247 человек, а также Полтавской, Запорожской, Волынской и Донецкой областях.

За все время пандемии в Украине коронавирус подтвердили у 3 578 557 человек; из них 3 259 316 человек выздоровели, а 91 958 человек умерли.