В Луганской и Донецкой областях 7 обстрелов со стороны российских боевиков

В Луганской и Донецкой областях 7 обстрелов со стороны российских боевиковСегодня, 09:47
14 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
В Донецкой области боевики обстреляли Новолуганское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе Авдеевки и гранитного российские террористы обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.
В направлении Старогнатовки боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Вблизи Новомихайловки российские наемники обстреляли позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Недалеко от Водяного российские войска обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.