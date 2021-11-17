В Луганской и Донецкой областях 7 обстрелов со стороны российских боевиков

14 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В Луганской области российские террористы обстреляли Новотошковское из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В Донецкой области боевики обстреляли Новолуганское из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Авдеевки и гранитного российские террористы обстреливали позиции ВСУ из минометов калибра 120 мм.

В направлении Старогнатовки боевики вели обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Новомихайловки российские наемники обстреляли позиции ВСУ из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от Водяного российские войска обстреливали позиции украинских военных из ручных противотанковых гранатометов.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.