С 15 по 19 декабря поезд Попасная-Киев временно меняет расписание

Как сообщает пресс-служба Укрзализници, с 15 по 19 декабря 2021 года поезда следующие по маршруту Киев-Попасная и Попасная-Киев временно меняют время отправления и прибытия.

Согласно новому расписанию поезд будет прибывать в населенные пункты и отправляться на 20 минут раньше чем обычно.

Обратите внимание, что изменится время прибытия и отправления на промежуточных станция - Лисичанск, Рубежное, Сватово, Купянск.

Так из Попасной поезд будет отправляться в 18:35 вместо 19:07

Из Лисичанска будет отправляться в 19:45, из Рубежного - в 20:14, из Сватово - 21:10.

Прибывать поезд будет в Киев в 8:46 утра.

В обратном направлении график движения поезда также сдвигается. В эти дни отправление из Киева в 21:54, прибытие в Попасную - в 11:27.