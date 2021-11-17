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С 15 по 19 декабря поезд Попасная-Киев временно меняет расписание

Вчера, 18:20 citynews.net.ua | Напечатать

Как сообщает пресс-служба Укрзализници, с 15 по 19 декабря 2021 года поезда следующие по маршруту Киев-Попасная и Попасная-Киев временно меняют время отправления и прибытия.

Согласно новому расписанию поезд будет прибывать в населенные пункты и отправляться на 20 минут раньше чем обычно.

Обратите внимание, что изменится время прибытия и отправления на промежуточных станция - Лисичанск, Рубежное, Сватово, Купянск.

Так из Попасной поезд будет отправляться в 18:35 вместо 19:07

Из Лисичанска будет отправляться в 19:45, из Рубежного - в 20:14, из Сватово - 21:10.

Прибывать поезд будет в Киев в 8:46 утра.

В обратном направлении график движения поезда также сдвигается. В эти дни отправление из Киева в 21:54, прибытие в Попасную - в 11:27.


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