Ирина Верещук ознакомилась с работой КПВВ в Станице Луганской

В рамках рабочей поездки в Луганскую область Вице-премьер-министерка Украины – Министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук побывала сегодня на КПВВ «Станица Луганская».

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» единственный дорожный коридор через линию разграничения, не блокируемый российскими оккупантами со стороны временно оккупированной территории Украины.

Недавно назначенную министерку ознакомили с инфраструктурой контрольного пункта и порядком осуществления пропуска лиц через линию разграничения.

Также ей показали новые рентгено - телевизионные системы интроскоп, что позволяют повысить безопасность и скорость проведения контрольных процедур на линии разграничения.

«Это устройство нового поколения для проверки багажа и малых грузов. Они оснащены рентгеновскими генераторами, детекторными модулями, механическими и конвейерными конструкциями, а также компьютерной платформой со специальной клавиатурой, мониторами и удобным пользовательским интерфейсом. Опционально в сканерах может устанавливаться вспомогательная программа для полуавтоматического обнаружения взрывоопасных и наркотических веществ», – отметил начальник Луганского пограничного отряда Юрий Петрив.

Чиновники также пообщались с гражданами, пересекавшими линию разграничения и представителями общественных организаций, находящихся в сервисной зоне.

Также Вице-премьер-министерка Украины подчеркнула, что все процедуры контроля во время пропуска через линию разграничения должны гарантировать безопасность и быть максимально дружелюбными, понимая, что это наши люди и территория рядом тоже наша, но временно оккупированна Россией.