В Луганской области ищут жертв мошенника - установщика пластиковых окон

45-летний «установщик» металлопластиковых окон и балконных конструкций находится под следствием за совершение более 20 фактов мошеннических действий.

В полицию Северодонецка поступило сообщение 63-летнего местного жителя, который заявил, что в августе текущего года он заказал у неизвестного мужчины замену окон в доме. После получения предоплаты в размере 8700 грн, подрядчик перестал выходить на связь, а в установленное время работы не провел.

Подозреваемому в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 УК Украины «Мошенничество» лисичанину грозит наказание до 3-х лет лишения свободы.

Полицейские обращаются ко всем, кто пострадал от действий недобросовестного предпринимателя, обратиться с сообщением о совершении преступления в ближайшее территориальное подразделение полиции.

А для тех, кто планирует снимать рабочих для выполнения любых работ – проверьте сначала репутацию подрядчиков, это может сберечь не только ваши деньги, но и нервы!