В ГУР заявили об усилении военной подготовки в российских оккупационных подразделениях на Донбассе

Командование ВС РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как собщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, с 6 по 10 декабря российские боевики провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.

Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов российских оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность боевой подготовки, в частности, проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.