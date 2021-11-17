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В ГУР заявили об усилении военной подготовки в российских оккупационных подразделениях на Донбассе

Сегодня, 16:06 citynews.net.ua | Напечатать

Командование ВС РФ наращивает меры по повышению готовности к выполнению задач оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Как собщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, с 6 по 10 декабря российские боевики провели тренировки по приведению в высшие степени боевой готовности отдельных мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений с выводом их в определенные районы сосредоточения и развертыванием пунктов управления.
Кроме того, с 13 декабря в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов российских оккупационных войск возобновлена ​​интенсивность боевой подготовки, в частности, проведение сборов с командирами подразделений, экипажами боевых машин, снайперами и гранатометчиками.


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