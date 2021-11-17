Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцам защищавшим нашу страну

Верховная Рада упростила получение гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, участвовавшими в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

За проект закона №5630 во втором чтении проголосовали 285 народных депутатов.

Им вносят изменения в закон "О гражданстве Украины" об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины.

Этот законопроект направлен на реализацию указа президента от 13 августа 2019 года "Вопросы упрощения приобретения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими (участвующими) участие в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений" (№594/2019).

Закон регулирует возможность представления декларации об отказе от иностранного гражданства вместе с заявлением о принятии гражданства Украины следующими категориями людей:

которые являются гражданами государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом и подвергшихся преследованиям из-за политических убеждений в стране своей гражданской принадлежности;

которые в установленном законодательством Украины порядке проходят/проходили военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины;

которые в установленном законодательством Украины порядке проходят военную службу в Вооруженных Силах и награждены государственной наградой Украины;

имеющие выдающиеся заслуги перед Украиной;

принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес, в частности, если они оказывали практическую борьбу в борьбе с терроризмом;

иностранцы из числа лиц, указанных в части двадцатой статьи 4 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

В первом чтении этот законопроект был принят Верховной Радой 2 ноября 2021 года.