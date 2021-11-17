В Луганской области за сутки 144 новых случая COVID-19

В Луганской области за 13 декабря лабораторно подтверждено 144 новых случая COVID-19. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерло еще 10 больных.

По данным Луганского областного центра контроля и профилактики болезней, случаи заболевания выявлены в городах и районах:

Лисичанск – 17, Рубежное – 12, Северодонецк – 41, Беловодск – 3, Белокуракино – 4, Кременная – 11, Марковский район – 7, Меловской район – 1, Новопсков – 9, Попасная – 10, Сватово – 1 , Троицкое – 5.

За все время исследований в Луганской области COVID-19 лабораторно подтвержден у 58 723 заболевших. От осложнений с начала пандемии умерли 2 097 человек.

Выздоровели – 52 939 (за последние сутки – 251), лечатся – 3 687 (440 – стационарно, 3 247 – амбулаторно).

Уровень заболеваемости в области на 100 тысяч населения равен 246 (при пороговом уровне – 75), уровень госпитализации – 33,3 (при пороговом уровне – 60).

В результате осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 84-летняя женщина из Лисичанска; 61-летняя женщина и 45-летний мужчина из Рубежного; 62-летняя женщина из Кременной; 64-летний мужчина из Мелового; 76-летний мужчина из Новопскова; 54-летняя женщина из Попасной; 69-летняя женщина из Станицы Луганской; 79-летняя женщина из Старобельска; 83-летняя женщина из Троицкого.

По данным Министерства охраны здоровья, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 7 283 новых случаев COVID-19, от осложнений. вызванных коронавирусом, умерли – 387 человек.