В Новоайдаре 11 семей ВПО получили ключи от квартир в новом доме 

В Луганской области Вицепремьер-министерка Украины – Министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук и глава Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай посетили Новоайдар, где приняли участие в церемонии вручения ключ от квартир семьям внутриперемещенных лиц для их временного проживания.

«Отсутствие жилья остается острейшей проблемой для наших переселенцев. Впереди у нас много работы - помощи с жильем ожидают тысячи семей. Сегодня мы сделали маленький, но важный шаг. У одиннадцати семей теперь есть крыша над головой. Хочу вас заверить, что 2022 год станет годом строительства и реконструкции жилья внутренне перемещенных лиц. Люди уже устали ждать. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы ускоряя этот процесс и мечты людей становились реальностью», - отметила Ирина Верещук.

Вице-премьер-министр вместе с Сергеем Гайдаем проинспектировали условия проживания в доме. Перед сдачей объекта в здании состоялась перепланировка и капитальный ремонт для создания жилых условий для ВПЛ, а именно: утепление фасада, замена окон и дверей, ремонт стен, пола и потолка, установка радиаторов, прокладка трубопроводов водопровода и канализации, прокладка электросетей, устройство кухонной мебелью, сантехникой, а также выполнено благоустройство придомовой территории.

Общая стоимость работ составила 14,1 млн. гривень гранта Правительства Германии, предоставленных через Немецкий банк развития KfW, а также 2,7 млн. гривень из бюджета Новоайдарского поселкового совета.

Напомним, что проект Правительства Германии через KfW «Содействие развитию социальной инфраструктуры УФСИ VI», сроком реализации 2018 – 2022 года, уже активно внедряется в Луганской области. Так, в Кременной открыт дом для проживания четырех семей из числа ВПЛ, а в Северодонецке – для 19 семей.

Также эта программа действует в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях, а сумма общего фонда составляет 9,0 млн евро.