В Луганской области из-за гололеда погиб пассажир микроавтобуса

В Луганской области гололед на дорогах стал причиной ДТП, в котором один человек погиб и шестеро - получили травмы.

Как рассказали в полиции Луганской области, сегодня, в 6.40 утра в Старобельском районе недалеко от села Орехово, на трассе Чугуев-Меловое, произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

По предварительной информации водитель не учел дорожную обстановку (гололедица) и допустил выезд на обочину.

В результате дорожно-транспортного происшествия один пассажир погиб, водитель и шестеро пассажиров получили телесные повреждения.

Двое пассажиров госпитализированы, другим пострадавшим оказана помощь на месте происшествия.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники полиции и экстренные службы.