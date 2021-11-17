Российские боевики дважды обстреляли Попасную и Катериновку  в Луганской области

В Луганской области 13 декабря зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

Российские террористы обстреляли позиции ВСУ в районе Попасной из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Поселок Катериновка обстреливали со стороны российских боевиков из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы

По состоянию на 7 часов утра, 14 декабря, нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.