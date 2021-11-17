Вицепремьер-министерка Ирина Верещук встретилась с представителями бизнеса Луганской области

Сегодня, 13 декабря 2021 года, во время рабочей поездки в Луганскую область Ирина Верещук, Вицепремьер-министерка - Министерка по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины встретилась с представителями малого и среднего бизнеса в этом регионе.

Во время встречи был представлен проект Закона «О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях», зарегистрированный в Верховной Раде Украины.

По словам Ирины Верещук, этот закон разработан прежде всего для малого и среднего бизнеса Луганщины и Донбасса и призван ускорить восстановление экономики региона.

Добавим, что цели и задачи принятия этого законопроекта - введение специального правового режима хозяйственной деятельности и создание благоприятного инвестиционного климата на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской области.

Также преодоление неблагоприятных социально-экономических условий, сложившихся в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины путем формирования современной экономики региона на основе инновационной модели развития с широким привлечением отечественных и иностранных инвестиционных ресурсов.

По мнению авторов закона, это обеспечит устойчивое развитие территориальных громад, стимулирование хозяйственной деятельности, создание современной рыночной производственной и транспортной инфраструктуры, укрепление межрегиональных социально-экономических связей и кооперации, интеграции региона в европейскую и мировую экономические системы, создание новых рабочих мест.