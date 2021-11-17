Украинская армия усилила ПВО охрану мостов и АЭС

Дежурные подразделения Воздушных сил Вооруженных Сил Украины круглосуточно несут боевое дежурство в системе противовоздушной обороны Украины.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, для защиты важных объектов привлечены более 1000 военнослужащих, сотни единиц военной техники – это обеспечивает прикрытие мостов, ГЭС, АЭС и других объектов критической инфраструктуры.

Учитывая военно-политическую обстановку, которая складывается вокруг государственных границ Украины, на угрожающих направлениях приняты меры по усилению воздушного прикрытия данных объектов.

Также в Минобороны уточнили, что военно-политическое руководство Украины своевременно обеспечивается разведывательной информацией и оперативно принимает решение. Разведка Украины постоянно обменивается информацией по разведкам стран-партнеров.

Информация сначала появляется в разведке и военно-политическом руководстве Украины и только потом может попадать в СМИ, а не наоборот, как это иногда кажется.