Неизвестный водитель оставил жителей села в Старобельском районе без электроэнергии

12 декабря в селе Байдовка Старобельского района неизвестный водитель сбил железобетонную опору линии электропередач от ТП №2708. После аварии водитель покинул место ДТП, оставив лишь обломки от опоры.

Как сообщили в пресс-службе ЛЭО, в результате аварии около 40 абонентов этого населенного пункта остались без света.

После проведения восстановительных работ, Луганское энергетическом объединении оценило нанесенный ущерб в 6 тысяч гривень. Полиция устанавливает лицо, причастное к наезду на электрическую опору.

В связи с участившимися подобными случаями напоминаем водителям, что неосторожное вождение транспортных средств часто оборачивается авралом для энергетиков и неудобствами для абонентов «ЛЕО». Обычно сбитые автомобилями опоры оставляют десятки и сотни бытовых потребителей без электроснабжения.

ЛЭО напоминает также: если по вашей вине было повреждено электрооборудование, бегство с места происшествия не освобождает вас от ответственности.

Обо всех случаях сообщается полиции и виновные всегда несут наказание за свои поступки. Если вы стали свидетелем ДТП, в котором водитель сбил электроопору или повредил другое электрооборудование и пытается скрыться с места происшествия, сразу звоните в полицию на номер «102», на горячую линию Кол-центра 0-800-300-074 или в районный отдел электросетей. .

Энергетики в который раз обращаются ко всем водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными за рулем, неукоснительно соблюдать ПДД, не садиться за руль под хмельком, не превышать допустимую скорость, не выполнять рискованных маневров, которые могут привести к наезду на опоры линий электропередач и в отдельных случаях к летальным исходам.