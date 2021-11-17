В Лисичанске пенсионерка за 2 недели перевела мошенникам 100 тысяч гривень

В полицию Лисичанска обратилась 73-летняя женщина с сообщением о том, что ее обманули более чем на 100 тысяч гривень. Женщина ц дня переводила мошенникам собственные и заемные средства.

Полиция Луганской области выяснила, что в течение двух недель женщина перечисляла на банковские счета неизвестных ей лиц денежные средства под предлогом получения социальных выплат, увеличения пенсий и льгот, заключения страхового договора, выплаты процентов.

Все эти платежи женщина производила после телефонных разговоров с мошенниками, которые назывались: инспектором исполнительной службы, руководителем налоговой службы, заместителем руководителя пенсионного фонда, представителем казначейства.

Когда у пенсионерки кончились собственные сбережения, она одолжила деньги у брата, и только после осуществления 5-й оплаты, женщина поняла, что она имела дело с мошенниками.

Данные по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 190 КК Украины "Мошенничество".