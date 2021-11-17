Ложь России о якобы геноциде на Донбассе — опасна и безответственна. Об этом написало в Twitter посольство США в Украине.

9 декабря президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе «напоминает геноцид», передавал пропагандистский ресурс ТАСС.

В посольстве США ответили, что «ложные обвинения в геноциде опасны и безответственны».

Как отметило посольство США, подконтрольные России силы на Донбассе нарушают права человека, незаконно удерживают граждан Украины, угнетают свободу слова и заставляют украинцев получать паспорта РФ.

«Мир это знает, и ложь России по поводу Донбасса является еще одной очевидной попыткой переложить вину за страдания, которые причинила Россия», — подытожили в посольстве.

Неправдиві звинувачення в геноциді небезпечні та безвідповідальні. Підконтрольна Росії влада на окупованому Донбасі порушує права людини, незаконно ув’язнює громадян України, пригнічує свободу слова та змушує українців отримувати російські паспорти. — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 13, 2021

Напомним, оккупировавшая отдельные районы Луганской и Донецкой областей Россия устроила на этих территориях правовой вакуум. Жители оккупированных территорий лишены доступа к медицине, защите своих прав и свобод, а также лишены свободы передвижения.

Также захваченные российсийскими боевиками гражданские и военные заложники подвергаются пыткам и бесчеловечному отношению, что является нарушением международного права. К заложникам, которые лишены права на защитк, не допускаются представители Красного креста и правозащитных организаций.



