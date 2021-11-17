Украинские шахтеры готовят акции протеста у офиса Зеленского - долги по зарплатам почти 3 млрд гривень

14 декабря шахтеры со всей Украины намерены ехать в Киев, чтобы в среду пикетировать Офис президента, Кабмин и парламент. Требование шахтеров – погашение задолженности по заработной плате, которая до конца года составит почти 3 млрд грн.

По мнению профсоюзов горняков, 335 млн грн, направленных на выплату заработной платы на этой неделе, не решают вопрос закрытия зарплатного долга. Из этих средств выплатили часть задолженности только подземным работникам.

В то же время. по данным Независимого профсоюза горняков Украины, занятые на поверхности работники шахт не получали зарплату с сентября 2021 года.

В свою очередь Кабмин сегодня, 13 декабря сообщил о перечислении 700 млн гривень государственным угледобывающим предприятиям для частичного погашения задолженности.

Кроме того, Минэнерго обеспечило выделение дополнительных средств для зарплат шахтерам. Так, в декабре на эти цели будет направлено еще около 90 млн грн, которые по инициативе Минэнерго перераспределены из других бюджетных программ Министерства за счет экономии средств.

Кабмин призывает профсоюзы присоединиться к контролю за соблюдением принципа 80/20, согласно которому при решении Кабинета Министров 80% всех полученных средств руководство шахт должно направлять именно на выплату заработных плат шахтерам.

Напомним, осенью Минэнерго было дополнительно выделено из Госбюджета около 1 млрд грн. Они поступили на угледобывающие предприятия в полном объеме согласно запланированному графику: около 700 млн грн – в ноябре, 300 млн грн – в декабре.

В августе текущего года на зарплаты шахтерам было направлено более 390 млн. грн. из-за перераспределения расходов из другой программы госбюджета.

Весной этого года Минэнерго также обеспечило выплату более 830 млн. грн. на зарплаты шахтерам за счет приближения средств по соответствующей бюджетной программе.