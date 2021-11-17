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В Северодонецке полицейские оказались замешаны в драку с гражданскими

Сегодня, 10:27 citynews.net.ua | Напечатать

В Луганской области полицейские оказались замешаны в конфликтной ситуации с местными жителями. Позже конфликт перерос в «выяснение отношений» с применением физической силы.

Как сообщили в пресс-службе полиции, 11 декабря, в полночь, вблизи магазина, расположенного по проспекту Химиков города Северодонецк, между тремя находившимися вне службы правоохранителями и четырьмя местными жителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла конфликтная ситуация.

Через некоторое время один из участников конфликта (женщина) обратился в травмпункт городской больницы.

По данному факту, по приказу начальника ГУНП в Луганской области, сотрудниками Управления главной инспекции и внутренней безопасности начато проведение служебной проверки. Информация о происшествии передана в ДБР.


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