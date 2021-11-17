В Луганской области за выходные почти не выявлялись новые случаи COVID-19

За воскресенье, 12 декабря, в Луганской области лабораторно подтверждено всего 4 новых случая COVID-19. Днем ранее выявлено 15 заболевших.

От осложнений за двое суток умерли 5 пациентов.

Всего с начала пандемии в Луганской области выявлено 58579 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 2087 человек.

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 4073 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Умерли от осложнений 188 человек.

Наибольшее количество заболевших выявлено в Киеве — 570 человек, а также Одесской — 394, Волынской — 310 и Днепропетровской — 283 областях.

Всего с начала пандемии в Украине выявлено 3 563 165 заболевших COVID-19, из них 3 205 879 человек выздоровели, 91 215 больных скончались от осложнений.