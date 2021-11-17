Российские боевики обстреляли Попасную, Катериновку и Крымское из гранатометов

12 декабря в Луганской и Донецкой областях зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск.

В Луганской области российские террористы обстреляли Крымское из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ВСУ в районе Попасной и Катериновки боевики обстреливали из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В Донецкой области вблизи населенного пункта Талаковка российские боевики обстреливали позиции ВСУ из противотанковых ручных гранатометов.

Также в результате подрыва на взрывном устройстве противника один военнослужащий Объединенных сил получил минно-взрывную травму. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – средней тяжести.

Медслужбой воинской части была произведена срочная эвакуация раненого в военный госпиталь, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время состояние раненого медики оценивают как средней тяжести.

Как выяснилось во время осмотра раненого, российские террористы применяют дистанционное минирование пластиковыми минами, запрещенными международными конвенциями из-за причинения значительных страданий пострадавшему как при взрыве на данном взрывном устройстве, так и при извлечении осколков из тела раненого.