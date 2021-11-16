Российские боевики опять обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - видео

Сегодня, 9 декабря, российские террористы в очередной раз обстреливают Станицу Луганскую из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских орудий.

Это уже третий обстрел из артиллерийских орудий, которому подвергается поселок на линии разграничения за последние 10 дней.

Ранее боевики открывали огонь по гражданской инфраструктуре и железнодорожному депо 30 ноября и 3 декабря 2021 года.

По словам местного жителя, опубликовавшего видео обстрела российские террористы начали атаку около 15 часов дня.

На видео слышны разрывы артиллерийских снарядов в Станице Луганской.

Напомним, на вчерашнем внеочередном заседании ТКГ по урегулированию Российской агрессии в Луганской и Донецкой областях, представители РФ отказались соблюдать режим прекращения огня.