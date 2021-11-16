Кабмин изменил порядок компенсации за разрушенное жилье в Луганской и Донецкой областях

Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 декабря 2021 года принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской федерации».

По мнению чиновников, соответствующие изменения позволят улучшить механизм выплаты компенсаций гражданам.

Принятое постановление будет способствовать обеспечению прав пострадавших, в частности:

выплата денежной компенсации за жилье, которое было разрушено, но на дату обследования полностью или частично отстроено;

предоставление возможности владельцам нескольких жилых объектов получить денежную компенсацию за все находящиеся в собственности объекты, а не только за один;

предоставление возможности пострадавшим, получившим денежную компенсацию за одну часть объекта, получить денежную компенсацию за другую часть того же объекта;

предоставление возможности подавать для проведения обследования информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а не только нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право собственности;

предоставление, в случае несогласия с решением комиссии по обследованию, права на проведение повторного обследования с обязательным привлечением соответствующих специалистов;

предоставление возможности пострадавшим подавать сведения о прекращении права собственности только после положительного решения комиссии (в настоящее время решение о прекращении предоставляется до рассмотрения заявления);

предоставление права представителям органов местного самоуправления осуществлять проверку предоставленной информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;

внедрение механизма обследования уполномоченными представителями Командующего объединенными силами жилья, расположенного на территории населенных пунктов, где установлены ограничения в пребывании и перемещении лиц;

приобщение к работе комиссий по обследованию до пяти представителей общественных объединений и неприбыльных организаций;

введение новой формы заявления о проведении обследования и выплаты компенсации, а также новой формы акта обследования жилья;

обязательства органов государственной власти проводить информирование населения о порядке предоставления денежной компенсации всеми возможными способами.

Пошаговая инструкция по порядку и условиям получения денежной компенсации будет обнародована вскоре.

Напомним, с начала 2021 года комиссиями по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, принято решение о предоставлении компенсации гражданам, являющихся владельцами 384 объектов жилого фонда, на общую сумму 106 миллионов 426 тысяч 380 гривен.