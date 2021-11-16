» » Кабмин изменил порядок компенсации за разрушенное жилье в Луганской и Донецкой областях

Кабмин изменил порядок компенсации за разрушенное жилье в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 15:21 citynews.net.ua | Напечатать

Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 декабря 2021 года принял постановление «О внесении изменений в Порядок предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и размера денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской федерации».

По мнению чиновников, соответствующие изменения позволят улучшить механизм выплаты компенсаций гражданам.

Принятое постановление будет способствовать обеспечению прав пострадавших, в частности:

  • выплата денежной компенсации за жилье, которое было разрушено, но на дату обследования полностью или частично отстроено;
  • предоставление возможности владельцам нескольких жилых объектов получить денежную компенсацию за все находящиеся в собственности объекты, а не только за один;
  • предоставление возможности пострадавшим, получившим денежную компенсацию за одну часть объекта, получить денежную компенсацию за другую часть того же объекта;
  • предоставление возможности подавать для проведения обследования информацию из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, а не только нотариально заверенные копии документов, подтверждающих право собственности;
  • предоставление, в случае несогласия с решением комиссии по обследованию, права на проведение повторного обследования с обязательным привлечением соответствующих специалистов;
  • предоставление возможности пострадавшим подавать сведения о прекращении права собственности только после положительного решения комиссии (в настоящее время решение о прекращении предоставляется до рассмотрения заявления);
  • предоставление права представителям органов местного самоуправления осуществлять проверку предоставленной информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество;
  • внедрение механизма обследования уполномоченными представителями Командующего объединенными силами жилья, расположенного на территории населенных пунктов, где установлены ограничения в пребывании и перемещении лиц;
  • приобщение к работе комиссий по обследованию до пяти представителей общественных объединений и неприбыльных организаций;
  • введение новой формы заявления о проведении обследования и выплаты компенсации, а также новой формы акта обследования жилья;
  • обязательства органов государственной власти проводить информирование населения о порядке предоставления денежной компенсации всеми возможными способами.

Пошаговая инструкция по порядку и условиям получения денежной компенсации будет обнародована вскоре.

Напомним, с начала 2021 года комиссиями по рассмотрению вопросов, связанных с предоставлением денежной компенсации пострадавшим, жилые дома (квартиры) которых разрушены в результате чрезвычайной ситуации военного характера, вызванной вооруженной агрессией Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, принято решение о предоставлении компенсации гражданам, являющихся владельцами 384 объектов жилого фонда, на общую сумму 106 миллионов 426 тысяч 380 гривен.


Другие новости по теме:
comments powered by Disqus

Новости Луганска:

Вчера, 16:01

Российские боевики опять обстреливают Станицу Луганскую из артиллерии - видео

Вчера, 15:21

Кабмин изменил порядок компенсации за разрушенное жилье в Луганской и Донецкой областях

Вчера, 14:56

Итоги заседания ТКГ по Донбассу: Российские боевики отказываются соблюдать режим прекращения огня

Вчера, 14:48

В Луганске микроавтобус подрезал маршрутку - 7 пострадавших

Вчера, 13:50

В Мариуполе стрельбой по колесам останавливали пьяного водителя

Вчера, 13:45

В Украину импортировали без НДС товаров для борьбы с COVID-19 на миллиард долларов

Вчера, 11:56

В Луганской области подтвердили вспышку птичьего гриппа - несколько сел на карантине

Вчера, 10:46

В Луганской области 146 новых случаев COVID-19

Вчера, 10:38

Российские боевики обстреливали Новоалександровку  из гранатометов

8-12-2021, 16:00

В Луганской области полицейские открыли уголовное дело на женщину с поддельным COVID-сертификатом

8-12-2021, 15:00

В Луганской области Горская громада получила новый социальный транспорт от ООН

8-12-2021, 13:49

Суд разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина

Новости Украины:

7-12-2021, 12:21

Под Черниговом грузовик столкнулся с маршруткой - 13 погибших

6-12-2021, 15:48

Оборудование для пиццерии и печь для пиццы от А до Я

6-12-2021, 15:43

Как купить сайдинг в Харькове – полезные советы для Заказчиков

29-11-2021, 12:58

В Одессе сообщили о минировании аэропорта

25-11-2021, 11:49

Чем активная акустика лучше пассивной

24-11-2021, 18:18

Что подарить близким людям?

23-11-2021, 15:03

23 ноября в Киеве ограничат вход и выход на станциях метро «Дворец спорта», «Олимпийская» и «Площадь Льва Толстого»

23-11-2021, 11:28

В Одессу доставили 2 военных катера из США

22-11-2021, 10:44

МИД Украины сделало заявление о начале слушаний в Иране дела по уничтожению самолета PS752

17-11-2021, 15:12

Новая почта беспилотником доставила 16 посылок из Киева во Львов 

17-11-2021, 10:43

Топ 5 универсальных подарков сотрудникам на Новый год

16-11-2021, 18:52

В Киеве планируют увеличить плату за проезд до 12 и 22 гривень

Разное:



Реклама:


Посмотреть:

Новые правила въезда-выезда с оккупированными районами Луганской и Донецкой областей
Интернет-магазин в Луганске
Погода в Луганске

Архив новостей:

«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 



^Наверх

 

Новый порядок компенсации за разрушенное жилье в Луганской и Донецкой областях - Решение Кабмина