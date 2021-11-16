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В Луганске микроавтобус подрезал маршрутку - 7 пострадавших

Вчера, 14:48 citynews.net.ua | Напечатать

В оккупированном российскими боевиками Луганске в ДТП пострадали семь человек, включая ребенка.

Авария произошла около 16:00 8 декабря в районе пересечения ул Оборонная и ул имени Луганской правды.

Дтп произошло в результате столкновения микроавтобуса Volkswagen Transporter и маршрутного такси «Газель Рута».

Пострадавшие доставлены в «Луганскую клиническую больницу».

Один из пострадавших, мужчина 1960 года рождения, находится в тяжелом состоянии, остальные в состоянии средней тяжести.


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