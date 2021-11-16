В Украину импортировали без НДС товаров для борьбы с COVID-19 на миллиард долларов

За 11 месяцев 2021 года в Украину импортировали товары для борьбы с COVID-19 общей стоимостью свыше $1 млрд и весом свыше 14 тыс. тонн.

Операции по ввозу таких товаров на таможенную территорию Украины и/или операции по их поставке на таможенную территорию Украины освобождаются от налогообложения НДС.

Перечень товаров утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 20 марта 2020 г. № 224 и касается в частности:

медицинского оборудования, медицинских изделий и других товаров, необходимых для осуществления мер, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализации и ликвидации вспышек COVID-19.

лекарственных средств, иммунобиологических препаратов и пищевых продуктов для специальных медицинских целей;

Со дня вступления в силу указанного постановления в марте-декабре 2020 года таких товаров импортировали общей стоимостью свыше $712 тыс. и весом свыше 13 тыс. тонн.