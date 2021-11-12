В Луганской области жителей просят не пить водопроводную воду - неизвестное загрязнение

Попаснянский районный водоканал просит жителей городов Попасная, Горское, Золотое и пгт Тошковка не использовать водопроводную воду для питья.

Соответствующее предупреждение сегодня опубликовано фейсбук-странице коммунального предприятия.

Согласно информации от Главного управления Попаснянского районного водоканала, с утра 5 декабря наблюдается ухудшение качества в источнике водоснабжения (р. Северский Донец), а именно появление постороннего запаха.

В этой связи рекомендуем воздерживаться от использования воды в питьевых нуждах до установления причин такого ухудшения качества воды и устранения его последствий.