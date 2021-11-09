За сутки на Донбассе 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

24 ноября зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск , 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Все обстрелы были сосредоточены на позициях ВСУ в Донецкой области.

Недалеко от шахты «Бутовка» российские наемники вели обстрел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В направлении Каменки российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Нью-Йорка наемники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Возле Луганского российские террористы дважды обстреляли украинских военных, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.

Из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли пограничный контрольный пост первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".

В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Недалеко от Водяного, что на Приазовье, украинских военых обстреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.