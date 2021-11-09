За сутки на Донбассе 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск

За сутки на Донбассе 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войскСегодня, 09:54
24 ноября зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск , 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Все обстрелы были сосредоточены на позициях ВСУ в Донецкой области.
Недалеко от шахты «Бутовка» российские наемники вели обстрел огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Каменки российские боевики дважды обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Нью-Йорка наемники открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Возле Луганского российские террористы дважды обстреляли украинских военных, используя гранатометы разных систем и стрелковое оружие.
Из минометов калибра 82 мм боевики обстреляли пограничный контрольный пост первого оборонного рубежа, входящего в КПВВ "Марьинка".
В районе Верхнеторецкого противник применил автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.
Недалеко от Водяного, что на Приазовье, украинских военых обстреляли из минометов калибра 82 мм и 120 мм.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет.