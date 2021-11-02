Минреинтеграции планирует укрепить Старобельскую громаду диалогом и социсследованием

В рамках выполнения соглашения между Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, представленным Посольством Швейцарской Конфедерации в Украине, начата реализация проекта «Повышение способности Минреинтеграции по осуществлению координации программ по оценке рисков возникновения конфликтов в общинах и развитию местного потенциала по повышению уровня социальной сплоченности громад, подвергшихся негативному влиянию вследствие вооруженного конфликта».

Проект предусматривает проведение комплексных социологических исследований в территориальных громадах Геническа Херсонской области и Старобельска Луганской области в течение ноября-декабря 2021 года.

По результатам тендера, который прошел 7 октября, исследование будет проводить общественная организация «Школа политической аналитики» Национального университета «Киево-Могилянская академия». Представители ОО будут пользоваться Методическими рекомендациями по оценке рисков возникновения конфликтов в громадах, которые испытали негативное влияние вследствие вооруженного конфликта. Этот документ был разработан и утвержден Минреинтеграции (приказ №117 от 21.11.2018).

На основании результатов исследования будут организованы диалоговые мероприятия по укреплению устойчивости громад, которые испытали негативное влияние в результате вооруженной агрессии Российской федерации.

Кроме того, будет сделан акцент на улучшении защиты социально уязвимых групп, содействии примирению и социальной сплоченности, укреплению общественной безопасности.

Проект финансируется Правительством Швейцарской Конфедерации.

Работа по укреплению устойчивости громад началась в конце 2018 года. Тогда объектами исследования стали Соледарская городская ОТГ (Донецкая обл.), Лисичанская территориальная громада (Луганская обл.), Каланчацкая ОТГ, Новоалексеевская ОТГ и г. Херсон.